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تكلفة المرحلتَين 100 مليار.. "مصلحة الري" تكشف عن معدلات تنفيذ "تبطين الترع"

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تكلفة المرحلتَين 100 مليار.. "مصلحة الري" تكشف عن معدلات تنفيذ "تبطين الترع" تكلفة المرحلتَين 100 مليار.. "مصلحة الري" تكشف عن معدلات تنفيذ "تبطين الترع"

مصراوي Masrawy

12:33 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

كشف المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري المصري، عن الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتبطين الترع، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح منتصف العام الجاري، حيث أكد أن عملية الطرح للمرحلة الأولى والتى تبلغ 7000 كيلومتر مستمرة منذ تكليف الرئيس؛ حيث تم طرح 5 آلاف كيلومتر من الترع ومتبقي 2000 كيلومتر يتم طرحها بحلول 30 يونيو المقبل، وبذلك تكون جميع القطاعات في طور التنفيذ.

وأضاف إبراهيم، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 670 كيلومترًا من المشروع، وسيتم الانتهاء من 2500 كيلومترًا بحلول 30 يونيو المقبل، على أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع خلال عامَين؛ حيث ترفع الوزارة معدلات التنفيذ وكفاءته للانتهاء منه في المدة المقررة وفقًا للتوجيهات الرئاسية.

وحول تكلفة المشروع أوضح رئيس مصلحة الري أن تكلفة المرحلة الأولى تبلغ 20 مليار جنيه، وأن المرحلة الثانية التي تصل إلى 20 ألف كيلو متر، ستتكلف 80 مليار جنيه، وهذا يؤكد أن الدولة المصرية تنفق أموالًا كثيرة من الميزانية من أجل الحفاظ على المياه.

وأشار إبراهيم إلى أن بعض الدراسات أكدت أن المشروع القومي لتبطين الترع سيوفر 5% من المياه التي كانت تصل إليها؛ لكن المركز القومي للبحوث يقوم بدراسات الآن على مجموعة من القطاعات التي تم تنفيذها وتحديدًا في الوجه القلبي، وذلك من أجل مقارنتها بالدراسات الأخرى لتحديد كميات المياه التي سيوفرها المشروع.

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