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شخص وزوجته قتلا آخر بعد تعثرهما في سداد ديونهما

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شخص وزوجته قتلا آخر بعد تعثرهما في سداد ديونهما شخص وزوجته قتلا آخر بعد تعثرهما في سداد ديونهما

مصراوي Masrawy

12:33 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، لغز مقتل شخص داخل مسكنه، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه وزوجته.

تبلغ لقسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفرالشيخ من ربة منزل "مقيمة بدائرة القسم"، بعثورها على جثة زوجها بغرفة المعيشة موثوق اليدين والقدمين وبجثته جرح غائر بالرأس ووجود بعثرة بمحتويات المنزل وذلك عقب عودتها من منزل والدتها واختفاء بعض الأوراق الخاصة به "إيصالات أمانة".

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شقيق المُبلغة "له معلومات جنائية" وزوجته-مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وضبطهما، بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا بارتكاب الواقعة وقررا أنه نظراً لكونهما مدينان للمجني عليه بمبلغ 8 آلاف جنيه وقيامهما بتوقيع إيصالات أمانة بمبلغ 14 ألف جنيه وتعثرهما في سداد الدين وتهديده لهما بشكايتهما بالإيصالات، عقدا العزم على قتله والاستيلاء على الإيصالات.

وأضاف المتهمان بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه والاستيلاء على (عدد من إيصالات الأمانة "من بينها الإيصالات الخاصة بهما وقاما بتمزيقها"-هاتفي محمول) تم بإرشادهما ضبط الإيصالات والهاتفين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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