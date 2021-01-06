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10 مارس.. المرافعة في محاكمة أحمد شفيق في "فساد الطيران"

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10 مارس.. المرافعة في محاكمة أحمد شفيق في "فساد الطيران" 10 مارس.. المرافعة في محاكمة أحمد شفيق في "فساد الطيران"

مصراوي Masrawy

12:32 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب - محمود السعيد:

قررت الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران المدني" لجلسة 10 مارس المقبل، للمرافعة.

ويواجه "شفيق" واثنين آخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في هذه القضية اتهامات بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.

وكانت جنايات القاهرة، أصدرت حكما ببراءة أحمد شفيق وآخرين في عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض التي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.

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