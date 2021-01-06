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مقتل شخص وإصابة آخر في خصومة ثأرية ببني سويف

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مقتل شخص وإصابة آخر في خصومة ثأرية ببني سويف مقتل شخص وإصابة آخر في خصومة ثأرية ببني سويف

مصراوي Masrawy

12:28 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، مرتكبي واقعة إطلاق أعيرة نارية، بسبب خصومة ثأرية ومقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر.

تبلغ لمركز شرطة الواسطى بمديرية أمـن بنى سويف، بمقتل أحد الأشخاص، إثر إصابته بعيار ناري بالرأس وكذا إصابة شقيقه "مُقيمان بدائرة المركز" بعيارين ناريين بالساقين وإتهام المصاب لشخصين، مُقيمان بذات العزبة، بارتكاب الواقعة لارتباط عائلتيهما "بخصومة ثأرية".

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي ببنى سويف إلى صحة الاتهام وقيام المتهمان المذكوران بارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وتم بإرشادهما ضبط السلاح المُستخدم (بندقية آلية و10 طلقات لذات العيار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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