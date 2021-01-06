قتلوهما وأشعلوا النيران في السيارة.. كشف تفاصيل مقتل مزارع ونجله بأسيوط

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، لغز مقتل مزارع ونجله، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، بسبب خلاف على أولوية المرور.

تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمـن أسيوط، بحدوث إطلاق أعيرة نارية بالطريق الزراعي الفرعي بقرية عرب الجهمة بدائرة المركز مما أدى لمقتل (مزارع ونجله، مقيمان بذات القرية) إثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة، وما قرره نجل آخر للمزارع أنه حال استقلاله دراجة نارية (تروسيكل بدون لوحات معدنية - قيادة والده "المزارع" ) رفقة المجني عليهما فوجئ بقيام 4 أشخاص (مزارعَين، حاصل على دبلوم، طالب- مقيمين بذات القرية)، يستقلون سيارة نقل "بدون لوحات معدنية" بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فأودوا بحياة والده وشقيقه لخلافات سابقة بينهم على أولوية المرور، وقيام المتهمين عقب الواقعة بإشعال النيران بالسيارة التي كانوا يستقلونها" على بُعد حوالى2 كيلو متر من مكان الواقعة" في محاولة منهم لإبعاد الشبهة عنهم وإخمادها دون إصابات .

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط إلى صحة الاتهام وقيام المتهمين المذكورين بارتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهم على أولوية المرور.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة مُكبرة أسفرت عن ضبط اثنين من المتهمين وبحوزتهما (2بندقية آلية و50 طلقة لذات العيار)، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط (عامل، مزارع) وبحوزتهما (2بندقية آلية و32 طلقة لذات العيار) مؤازرين لعائلة المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جاري تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.