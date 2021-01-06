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الحماية المدنية تلبى استغاثة سيدة لإنقاذ أطفالها في الأقصر

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الحماية المدنية تلبى استغاثة سيدة لإنقاذ أطفالها في الأقصر الحماية المدنية تلبى استغاثة سيدة لإنقاذ أطفالها في الأقصر

مصراوي Masrawy

12:23 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

نجحت قوات الحماية المدنية بالأقصر، في إنقاذ أطفال داخل شقة سكنية بعد غلق الباب الشقة عليهم وإشعال الموقد الطهي.

تلقت شرطة النجدة بالأقصر بلاغًا من (إحدى السيدات "تحمل جنسية دولة عربية") ومقيمة بدائرة قسم شرطة الأقصر، بأنها حال خروجها من مسكنها قامت بغلق الباب تاركة مفتاح المسكن وأطفالها الصغار بالداخل مع وجود أواني طهى على موقد البوتاجاز .

وانتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالأقصر إلى محل البلاغ، وتمكنت القوات من الدلوف إلى الشقة من شرفتها بالطابق الثاني عن طريق سلم الإطفاء، وتم فتح باب الشقة، وتأمين غلق مصدر غاز البوتاجاز دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

ولاقى سرعة انتقال القوات والسيطرة على الموقف استحسان المواطنين من قاطني المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة .

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