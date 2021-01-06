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قضية "فساد الجمارك".. دفاع يوسف بطرس غالي يطلب رد المحكمة

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قضية "فساد الجمارك".. دفاع يوسف بطرس غالي يطلب رد المحكمة قضية "فساد الجمارك".. دفاع يوسف بطرس غالي يطلب رد المحكمة

مصراوي Masrawy

12:21 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، نظر إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك".

وقدم المحاميان الدكتور سمير الحناوي ووائل القاضي، دفاع وزير المالية الأسبق، رد الدائرة 5 شمال القاهرة برئاسة المستشار وفيق مكاوي التي تنظر المحاكمة، واتخذا إجراءات الرد، ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار.

وتتعلق القضية بواقعتين، الأولى: تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخص الوزير يوسف غالي خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالى اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و 96 سيارة لجهات أخرى وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليون و791 ألف جنيه , مما أدي لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

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