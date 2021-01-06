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الداخلية: تحصيل 18574 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات

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الداخلية: تحصيل 18574 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات الداخلية: تحصيل 18574 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات

مصراوي Masrawy

12:21 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 19614 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 18574، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال عدد 1040 لعدم سداد الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 755 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 227 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1503 أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

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