تحرير 350 غرامة فورية للسائقين غير الملتزمين بارتداء الكمامة بشبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شن حي غرب شبرا الخيمة، حملة برئاسة إيهاب مهدي نائب رئيس الحي على مواقف السيارات، والطرق، للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 350 غرامة فورية للسائقين غير الملتزمين بارتداء الكمامة.

في وقت سابق أعلنت محافظة القليوبية تحرير 1680 محضر مخالفة ارتداء كمامات على مدار الأيام الماضية، في إطار تنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة والمواصلات ومخالفي غلق المحلات.