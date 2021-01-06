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بالصور .. قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" في البحيرة

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بالصور .. قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" في البحيرة بالصور .. قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" في البحيرة

مصراوي Masrawy

12:29 م الأربعاء 06 يناير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان، اليوم الأربعاء، قافلة سكانية شاملة بقرية عبد السلام عارف ضمن مبادرة "حياة كريمة".

شارك بالقافلة ممثلين عن الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة من "التضامن الإجتماعي - محو الأمية وتعليم الكبار - الصحة - الطب البيطري - شركة مياه الشرب بالبحيرة - - قسم الكهرباء بالمركز".

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على ٢٣٠ حالة منهم "١٥٥ باطنة - ٥٠ أطفال - ٣٥ نساء وتوليد - ١٠ عظام - ٧ رمد - ٨ جلدية"، كما جرى تصليح وتركيب ١٨ عمود كهرباء، ورش ١٥٠ رأس أغنام، وتوزيع عدد ١٢٠ أسطوانة بوتاجاز.

وأقيمت ندوة عن والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها وطرق الوقاية والعلاج وكذلك الإسعافات الأولية الخاصة.

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