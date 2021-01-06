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مصراوي Masrawy

المنوفية-أحمد الباهي:

وجهت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، خطابًا إلى رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة في القاهرة، تقترح فيه تحديد موقع مجمع مستشفيات منوف وتحديدًا داخل أسوار مستشفى الحميات هناك، لتقديم تطعيمات فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مديرية الصحة أن أن الموقع جُهز بالفعل لبدء إعطاء التطعيمات للفرق الطبية بالمديرية، وطلبت الموافقة على اعتماد الموقع مشيرة إلى انتهاء كافة المعاينات الخاصة بالمكان.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت عن استيراد لقاح جديد من دولة الصين، سيجرى تطعيم الفرق الطبية في المستشفيات، للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد.