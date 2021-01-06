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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مجمع الأسواق الحضاري الجديد "بازار بورسعيد"، تمهيدا لافتتاحه الفترة المقبلة.

وأشاد الوزير، خلال تفقده "بازار بورسعيد"، بما يحتويه من أسواق لبيع الخضروات والفاكهة واللحوم، وإنشائه على أحدث طراز معماري في مواجهة سوق الأسماك الحديث، ليشكل الاثنان معا مركزًا تجاريًا لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، في إطار تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويقام البازار على مساحة 24 ألف متر مربع، ويضم محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة، ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم، ومحلات للمخبوزات، بالاضافة إلى 4 فروع بنوك، و8 مطاعم دورين.