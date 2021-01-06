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وفاة الصيدلي رقم 17 متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا بالغربية

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وفاة الصيدلي رقم 17 متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا بالغربية وفاة الصيدلي رقم 17 متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا بالغربية

مصراوي Masrawy

12:22 م الأربعاء 06 يناير 2021

الغربية-مروة شاهين:

توفي الدكتور أشرف الفلال، صيدلي، أثر إصابة المستجد، اليوم الأربعاء، وتم تغسيل الجثمان وجارى دفنه طبقا للإجراءات والتدابير الاحترازية بمقابر الأسرة.

كان الدكتور هاني دنيا، نقيب صيادلة بالغربية، نعى شهيد النقابة رقم 17، متمنيا من الله الرحمة والمغفرة للصيدلى، وأن يلهم الله أهله الصبر والسلوان علي فراقه.

وكان الدكتور الصيدلي المذكور، ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وحالة من الزكام المصاحب لها سعال جاف خلال رحلة علاجية داخل العزل الصحي مؤخرا حتى وافته المنية.

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