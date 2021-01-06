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خبراء ألغام روس يبطلون 100 قنبلة أمريكية في لاوس منذ الحرب الفيتنامية

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خبراء ألغام روس يبطلون 100 قنبلة أمريكية في لاوس منذ الحرب الفيتنامية خبراء ألغام روس يبطلون 100 قنبلة أمريكية في لاوس منذ الحرب الفيتنامية

مصراوي Masrawy

12:29 م الأربعاء 06 يناير 2021

موسكو- أ ش أ:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خبراء الألغام الروس، وفي إطار حملة إزالة الألغام لأغراض إنسانية في لاوس، أبطلوا مفعول قنابل عنقودية أمريكية الصنع من زمن الحرب الفيتنامية.

وقال بيان للدفاع الروسية، نقلته وكالة أنباء " نوفوستي"، الأربعاء: " لقد اكتشف الخبراء الروس في المركز الدولي لإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية ، أكثر من 100 قطعة متفجرة في مقاطعة شينجوانج في لاوس منذ نوفمبر 2020، حيث بلغت المساحة التي تم تطهيرها بواسطة خبراء المتفجرات حوالي هكتار واحد".

وأضاف البيان: "أن المواد المتفجرة المكتشفة تتكون من قنابل عنقودية أمريكية الصنع "بلو-26" و"بلو-63" وذخيرة مدفعية من عيارات مختلفة".

يُذكر أن أرسلت 32 خبيرا بالمتفجرات إلى لاوس في نوفمبر 2020، والمهمة الحالية هي الثالثة التي يقوم بها خبراء المركز الروسي لإزالة الألغام في لاوس.

ومنذ عام 2018، فجّر خبراء الألغام الروس حوالي 1180 مادة متفجرة معظمها ذخائر عنقودية لقنابل جوية أمريكية ألقتها الولايات المتحدة على لاوس خلال حرب فيتنام في 1964-1973.

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