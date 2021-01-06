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المراكز التكنولوجية تستقبل 234 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء بالشرقية

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المراكز التكنولوجية تستقبل 234 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء بالشرقية المراكز التكنولوجية تستقبل 234 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء بالشرقية

مصراوي Masrawy

12:03 م الأربعاء 06 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

استقبلت لجان تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالشرقية، حتى الآن، 234 ألف و931 طلبات تصالح، جرى بموجبها تحصيل الرسوم المقررة في تلك المخالفات.

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن أعمال اللجان بالمراكز التكنولوجية، وسداد النسبة المُقررة لجدية التصالح من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المُحددة، مستمرة؛ بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح ودفع رسوم الجدية، والتي تنتهي بنهاية شهر مارس القادم، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح إذا سدد في شهر يناير الجاري، بينما يُسدد 35% إذا سداد في شهر فبراير، و40% إذا سداد في شهر مارس، وذلك بدلًا من نسبة 25% التي سبق إقرارها.

وأشار محافظ الشرقية، إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات واستكمال العمل بكل جدية وتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، مطالبًا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح لتلاشي حملات الإزالة للعقارات المخالف.

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