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ضبط مقاول هارب من 264 حكمًا بالحبس 73 عاما في الإسكندرية

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ضبط مقاول هارب من 264 حكمًا بالحبس 73 عاما في الإسكندرية ضبط مقاول هارب من 264 حكمًا بالحبس 73 عاما في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:03 م الأربعاء 06 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على مقاول هارب من 264 حكم قضائي بالحبس لمدة 73 سنة في عدة قضايا، وكفالات بقيمة 110 آلاف جنيه.

وردت معلومات لضباط مباحث تنفيذ الأحكام تفيد اختباء المتهم الهارب والمحكوم عليه في عدة قضايا "تبديد-أعمال بناء دون ترخيص"، بشقة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وتبين أن المتهم محكومًا عليه في عدد 264 قضية "تبديد، أعمال بناء" بالحبس 73 سنة، وكفالات 110 آلاف جنيه، وغرامات بلغت 230 ألف جنيها.

جرى ضبط المتهم أثناء اختبائه في إحدى الشقق بمنطقة المندرة قبلي، وتحرر محضرًا بالواقعة وجاري التنفيذ عليه.

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