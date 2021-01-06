أخبار عاجلة

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 8817.05 نقطة -
"الزكاة والدخل": أكثر من 162 ألف طلب تسجيل مبايعة عقارية -
"الصحة": تسجيل  117 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  166 خلال الـ24 ساعة الماضية -
نواب جمهوريون يناشدون "بايدن" التدخل لمنع عزل "ترامب" -
وزير التعليم العالي ينعي عميد "زراعة كفر الشيخ": تغمده الله برحمته -
النائب حسام غالي: سأبذل قصارى جهدي في خدمة الشعب المصري -
الرئيس الأفغاني يدين مقتل المتحدث باسم قوات الحماية العامة بانفجار كابول -
وفاة الطبيب الشخصي المعالج لبابا الفاتيكان متأثرًا بفيروس كورونا -
المشدد ١٠ سنوات لمتهمين اثنين في قضية "أحداث عنف المطرية" -
انتشال جثة شاب من ترعة المريوطية.. والمعاينة: مجهول الهوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط مطحن إنتاج دقيق بأسيوط يقلد علامات تجارية معروفة

Print
بالصور.. ضبط مطحن إنتاج دقيق بأسيوط يقلد علامات تجارية معروفة بالصور.. ضبط مطحن إنتاج دقيق بأسيوط يقلد علامات تجارية معروفة

مصراوي Masrawy

12:01 م الأربعاء 06 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية على مطاحن الدقيق بأنحاء المحافظة لضمان جودته، وضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية.

وقال سكرتير عام مساعد أسيوط، إنه في إطار المعلومات الواردة لضباط هيئة الرقابة عن وجود تلاعب في مواصفات الإنتاج والغش التجاري واستخدام علامات تجارية خاصة بمطاحن أخرى بدون وجه حق بهدف التربح غير المشروع، وجرى تشكيل حملة بمشاركة محمد إسماعيل وكيل وزارة ، والعميد أحمد أنور مدير مباحث التموين، وحمدى فتحى وكيل مديرية التموين، وممدوح محمد مساعد وكيل المديرية، وبمساعدة مفتشي التموين والشرطة السرية.

وأضاف الطيبي، أنه جرى ضبط أحد المطاحن الخاصة بإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72٪ وبحوزته شكاير دقيق بعضها فارغ وبعضها معبأ بالنخالة والدقيق الفاخر مدون عليها علامات تجارية مملوكة لمطاحن أخري، وجرى مصادرة كميات من الدقيق والنخالة الناعمة غير المصرح بإنتاجها من مطاحن الدقيق الفاخر وبعض العبوات الفارغة، وتحرر المحضر اللازم بمعرفة مديرية التموين وقيد بقسم شرطة أسيوط الجديدة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
النائب حسام غالي: سأبذل قصارى جهدي في خدمة الشعب المصري

النائب حسام غالي: سأبذل قصارى جهدي في خدمة الشعب المصري

شرطة التموين تضبط 1273 قضية متنوعة في يوم واحد

شرطة التموين تضبط 1273 قضية متنوعة في يوم واحد

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

شبكة عيون الإخبارية