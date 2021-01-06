بالصور.. ضبط مطحن إنتاج دقيق بأسيوط يقلد علامات تجارية معروفة

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أسيوط ـ محمود عجمي:

ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية على مطاحن الدقيق بأنحاء المحافظة لضمان جودته، وضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية.

وقال سكرتير عام مساعد أسيوط، إنه في إطار المعلومات الواردة لضباط هيئة الرقابة عن وجود تلاعب في مواصفات الإنتاج والغش التجاري واستخدام علامات تجارية خاصة بمطاحن أخرى بدون وجه حق بهدف التربح غير المشروع، وجرى تشكيل حملة بمشاركة محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، والعميد أحمد أنور مدير مباحث التموين، وحمدى فتحى وكيل مديرية التموين، وممدوح محمد مساعد وكيل المديرية، وبمساعدة مفتشي التموين والشرطة السرية.

وأضاف الطيبي، أنه جرى ضبط أحد المطاحن الخاصة بإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72٪ وبحوزته شكاير دقيق بعضها فارغ وبعضها معبأ بالنخالة والدقيق الفاخر مدون عليها علامات تجارية مملوكة لمطاحن أخري، وجرى مصادرة كميات من الدقيق والنخالة الناعمة غير المصرح بإنتاجها من مطاحن الدقيق الفاخر وبعض العبوات الفارغة، وتحرر المحضر اللازم بمعرفة مديرية التموين وقيد بقسم شرطة أسيوط الجديدة.