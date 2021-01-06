بالصور.. زحام والتزام بالكمامة بمنافذ صرف المعاشات في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

تشهد مكاتب البريد والتأمينات الاجتماعية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، زحامًا بالتزامن مع صرف المعاشات الشهرية.

واصطف مستحقي المعاشات في طوابير طويلة أمام منافذ الصرف المخصصة لهم، في ظل التزام واضح بارتداء الكمامة، حيث لايسمح لهم بالدخول دونها.

وقال إبراهيم محفوظ - أحد المستحقين للمعاشات: " أنا هنا بقالي ساعتين ولسه ماصرفتش معاشي، زحمة وطابور طويل وربنا يستر من كورونا".

وقالت الحاجة سامية- إحدى المستحقات: " صحيح الناس كلها لابسة كمامات لكن ياريت يكون فيه توعية لأنهم أغلبهم لابسينها غلط، إللي مغطي فمه وسايب أنفه، وإللي منزلها تحت دقنه وبيرفعها بس ساعة ما يوصل للشباك".

وفرض مجلس الوزراء اعتبارًا من الأحد الماضي غرامة فورية خمسون جنيهًا على كل من لايرتدي الكمامة، في المواصلات العامة والأماكن العامة المغلقة وأماكن تقديم الخدمات.