أخبار عاجلة

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 8817.05 نقطة -
"الزكاة والدخل": أكثر من 162 ألف طلب تسجيل مبايعة عقارية -
"الصحة": تسجيل  117 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  166 خلال الـ24 ساعة الماضية -
نواب جمهوريون يناشدون "بايدن" التدخل لمنع عزل "ترامب" -
وزير التعليم العالي ينعي عميد "زراعة كفر الشيخ": تغمده الله برحمته -
النائب حسام غالي: سأبذل قصارى جهدي في خدمة الشعب المصري -
الرئيس الأفغاني يدين مقتل المتحدث باسم قوات الحماية العامة بانفجار كابول -
وفاة الطبيب الشخصي المعالج لبابا الفاتيكان متأثرًا بفيروس كورونا -
المشدد ١٠ سنوات لمتهمين اثنين في قضية "أحداث عنف المطرية" -
انتشال جثة شاب من ترعة المريوطية.. والمعاينة: مجهول الهوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. زحام والتزام بالكمامة بمنافذ صرف المعاشات في البحيرة

Print
بالصور.. زحام والتزام بالكمامة بمنافذ صرف المعاشات في البحيرة بالصور.. زحام والتزام بالكمامة بمنافذ صرف المعاشات في البحيرة

مصراوي Masrawy

11:55 ص الأربعاء 06 يناير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

تشهد مكاتب البريد والتأمينات الاجتماعية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، زحامًا بالتزامن مع صرف المعاشات الشهرية.

واصطف مستحقي المعاشات في طوابير طويلة أمام منافذ الصرف المخصصة لهم، في ظل التزام واضح بارتداء الكمامة، حيث لايسمح لهم بالدخول دونها.

وقال إبراهيم محفوظ - أحد المستحقين للمعاشات: " أنا هنا بقالي ساعتين ولسه ماصرفتش معاشي، زحمة وطابور طويل وربنا يستر من كورونا".

وقالت الحاجة سامية- إحدى المستحقات: " صحيح الناس كلها لابسة كمامات لكن ياريت يكون فيه توعية لأنهم أغلبهم لابسينها غلط، إللي مغطي فمه وسايب أنفه، وإللي منزلها تحت دقنه وبيرفعها بس ساعة ما يوصل للشباك".

وفرض مجلس الوزراء اعتبارًا من الأحد الماضي غرامة فورية خمسون جنيهًا على كل من لايرتدي الكمامة، في المواصلات العامة والأماكن العامة المغلقة وأماكن تقديم الخدمات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
النائب حسام غالي: سأبذل قصارى جهدي في خدمة الشعب المصري

النائب حسام غالي: سأبذل قصارى جهدي في خدمة الشعب المصري

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

شبكة عيون الإخبارية