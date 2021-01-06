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لجميع الموظفين.. ننشر حالات وشروط الحصول على قرض حسن من الأوقاف

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لجميع الموظفين.. ننشر حالات وشروط الحصول على قرض حسن من الأوقاف لجميع الموظفين.. ننشر حالات وشروط الحصول على قرض حسن من الأوقاف

مصراوي Masrawy

12:15 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، منح قرض حسن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة دون أي فوائد أو مصروفات إدارية، بواقع خمسة آلاف جنيه من غير العاملين بالوزارة.

وتتمثل الحالات التي تمنح فيها وزارة الأوقاف القرض الحسن فيما يلي:

1 ـ ما يعادل الأجر الأساسي فقط عن ثمانية أشهر بحد أقصى 5000 جنيه، في حالة زواج طالب القرض أو أحد أبنائه أو إحدى بناته، خلال سنتين من تاريخ عقد الزواج على أن يرفق بنموذج طلب القرض صورة طبق الأصل من هذا العقد.

2 ـ ما يعادل الأجر الأساسي فقط عن ثمانية أشهر بحد أقصى 5000 جنيه، في حالة المرض المزمن أو إجراء عملية جراحية للعامل، مع إرفاق المستندات المؤيدة.

3 ـ ما يعادل الأجر الأساسي فقط عن ستة أشهر بحد أقصى 5000 جنيه، في حالة الضائقة المالية الناتجة عن أعباء عائلية، أو انشغال الذمة بدين معين المقدار حال الأداء في تاريخ تقديم نموذج طلب القرض، مع إرفاق المستندات المؤيدة.

وقال مصدر بالإدارة المركزية لشئون البر بالأوقاف، إن الوزارة تمنح جميع العاملين قروضا ميسرة، دون أي فوائد على أصل القرض.

وأوضح في تصريحات لمصراوي، أن القروض لجميع العاملين بوزارة الأوقاف، وقطاعات الدولة بشرط أن يتم تحويل رواتبهم على بنك ، حيث توجد وديعة باسم الوزرة في حسابات البنك، وهو الذي يحدد المبلغ الذي يصرف لصاحب القرض، لافتا إلى أنه يتم سداد القرض على 60 شهرًا، بخصم ربع الراتب شهريا من العميل.

وينشر مصراوي شروط الحصول على قرض حسن من وزارة الأوقاف، والتي تتمثل فيما يلي:

1 ـ أن يكون الشخص مرّ على تعيينه في جهة عمله 3 سنوات.

2 ـ أن يتم تحويل راتبه على "بنك مصر" لغير العاملين بالأوقاف.

3 ـ الحصول على القرض يكون أثناء الخدمة.

4 ـ إحضار مفردات المرتب وصورة الرقم القومي.

5 ـ تسدد قيمة القرض دون فوائد على 60 شهرًا بما يعادل خمس سنوات.

6 ـ خصم ربع الراتب شهريا لسداد القرض.

7 ـ يتم منح القرض دوي أي فائدة.​

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