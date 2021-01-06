برواتب تصل لـ 5300 جنيه.. القوى العاملة تعلن توافر 3622 فرصة عمل

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تمكن الوزارة من توفير 3622 فرصة عمل منها 740 لم يتم استيفائها من الشهر الماضي للذكور والإناث، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاءت فرص العمل في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5300 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 52 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات لشغلها خلال شهر يناير 2021.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية: إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص، وتعرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني "برنامج طالبي العمل " www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وكشف سعفان، أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 15 علي مهنة مندوب مبيعات وتسويق من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات، والسن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحي واجتماعي، و933 أفراد أمن براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه، و 23 مسئول ائتمان، و 740 عامل إنتاج منهم 4 فرصة لذوي القدرات الخاصة يصل الراتب لـ 2400 جنيه ، و218 عامل خياطة، و 105 عمال سنجر، و72 عامل أورليه، و 140 عامل جوكر، ويشترط أن يقرأ ويكتب براتب من 2000 إلى 3000 جنيه، و 50 عامل جودة، و 50 مساعد جودة، و 67 بائعاً، و 25 كاشير و 10 كاشيرة، و 150 أخصائي مبيعات، و 50 مندوب توصيل طلبات، و 168 عاملا وعاملة نظافة، و 99 سائق درجة ثانية وثالثة، و 45 منسقة تأمين، و مسئولين مشتريات خارجية.

ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية، و 4 فنى ميكانيكا، و 54 فني لحام، و 50 فنى دوكو سيارات ، و 20 فنى خراطة، و20 فنى برادة ، و 27 فني كهرباء، و 24 فني تشطيبات، و فني كيماويات، وفني نجارة، وفني سباكة، وفني حدادة، وفني تشغيل محاور ري، وفني تركيب محاور ري، وفني تبريد وتكييف.

وأضاف الوزير أن الفرص تشمل أيضا 4 مهندس كهرباء ، و 2 مهندس ميكانيكا ، و 7 صيدلي عام ، ورئيس قسم أبحاث ، و 4 كيميائي عام حاصل على بكالوريوس علوم، و 4 محاسبين، و 2 مساعد صيدلي ، و 4 أخصائي شئون طلبة، و 2 أخصائي رعاية شباب، و 2 أخصائي تصدير، ومدير مخزن، وامين مخزن، ومدخل بيانات، و 3 تمريض، و 5 فنى طباعة، وفنى لحام ارجون وكهرباء كونترول يصل الراتب لـ 5300 جنيه، و 4 مشغل ماكينات، و 2 عجان، و فران، ومراقب كاميرات، و 55 ويتر، و 60 مساعد ويتر ، و 30 كابتن، و 50 مساعد شيف، و 5 سكرتارية، و 30 مشرف أقسام، و 40 منسق ممرات، و 4 أمين معمل.