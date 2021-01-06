أخبار عاجلة

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 8817.05 نقطة -
"الزكاة والدخل": أكثر من 162 ألف طلب تسجيل مبايعة عقارية -
"الصحة": تسجيل  117 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  166 خلال الـ24 ساعة الماضية -
نواب جمهوريون يناشدون "بايدن" التدخل لمنع عزل "ترامب" -
وزير التعليم العالي ينعي عميد "زراعة كفر الشيخ": تغمده الله برحمته -
النائب حسام غالي: سأبذل قصارى جهدي في خدمة الشعب المصري -
الرئيس الأفغاني يدين مقتل المتحدث باسم قوات الحماية العامة بانفجار كابول -
وفاة الطبيب الشخصي المعالج لبابا الفاتيكان متأثرًا بفيروس كورونا -
المشدد ١٠ سنوات لمتهمين اثنين في قضية "أحداث عنف المطرية" -
انتشال جثة شاب من ترعة المريوطية.. والمعاينة: مجهول الهوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"إعمار العقارية" الإماراتية تعلن بيع حصتها في فندق "سكاي فيو"

Print
"إعمار العقارية" الإماراتية تعلن بيع حصتها في فندق "سكاي فيو" "إعمار العقارية" الإماراتية تعلن بيع حصتها في فندق "سكاي فيو"

مصراوي Masrawy

12:17 م الأربعاء 06 يناير 2021

دبي - (د ب أ):

أعلنت شركة إعمار العقارية الاماراتية التنازل عن 100% من حصص الشركة التابعة "إيه إس فى جروب ليمتد "مالكة فندق "سكاي فيو- 169 مفتاح وعملياتها".

وقالت إعمار، في بيان لسوق دبي المالي اليوم الأربعاء أوردته صحيفة "الرؤية" الإماراتية على موقعها الإلكتروني، إنها أبرمت اتفاقية إدارة فنادق وستواصل الاحتفاظ بملكية مطعم سكاي بريدج.

وأشارت إلى أن أصول الشركة التابعة تتكون من فندق سكاي فيو والنشاط هو العمليات الفندقية، منوهة إلى أن نسبة إجمالي قيمة الصفقة مقابل صافي أصول الشركة، بلغ 1.4%، مضيفة أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 750 مليون درهم.

وذكرت إعمار أنها قررت التصرف في هذا الأصل لأن ذلك يتماشى مع استراتيجية الأصول الخفيفة فيما يخص أصول الضيافة التي تملكها الشركة.

وبحسب البيان، تم إبرام الصفقة في الثامن أكتوبر الماضي، فيما تم تنفيذها في 31 ديسمبر الماضي، والمتوقع إغلاقها في 15 يناير الجاري.

وأشارت إعمار إلى أنها استلمت في 31 من الشهر الماضي 750 مليون درهم، وتم نقل ملكية الشركة التابعة التي تملك الأصول إلى المشتري، ولكن نقل الحصص في الشركة المالية لعمليات تشغيل الفندق لم يكتمل بعد، مضيفة أن التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة هو 15 من الشهر الجاري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
النائب حسام غالي: سأبذل قصارى جهدي في خدمة الشعب المصري

النائب حسام غالي: سأبذل قصارى جهدي في خدمة الشعب المصري

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

شبكة عيون الإخبارية