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إيران تتحدث عن "أدلة دامغة" حول تورط إسرائيل في اغتيال فخري زاده

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إيران تتحدث عن "أدلة دامغة" حول تورط إسرائيل في اغتيال فخري زاده إيران تتحدث عن "أدلة دامغة" حول تورط إسرائيل في اغتيال فخري زاده

مصراوي Masrawy

12:17 م الأربعاء 06 يناير 2021

طهران - (د ب أ):

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني العميد أمير حاتمي، في رسالة لوزراء دفاع أكثر من 60 دولة، أن هناك "أدلة دامغة" حول تورط إسرائيل في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

وقال حاتمي في الرسالة "هناك أدلة دامغة على تورط الكيان الصهيوني في هذا الاغتيال"، دون أن يذكر تفاصيل.

ودعا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، المجتمع الدولي إلى "إدانة هذا العمل غير القانوني والإجرامي وغير الإنساني".

واعتبر أن "تجاهل هذه الجريمة يؤدي إلى تكرارها وانعدام الأمن في العالم"، وشدد على أن إيران تحتفظ بحق الرد عليها.

وكان فخري زاده قد اغتيل في هجوم استهدف موكبه في نوفبر، وعلى الفور اتهمت إيران كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن اغتياله.

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