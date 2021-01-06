بعد المصالحة الخليجية.. قرقاش يوضح مصير المطالب الـ13

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مصراوي Masrawy

(وكالات):

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن المطالب الـ13 التي صاحبت إعلان المقاطعة الرباعية لقطر، كانت تُعتبر الحدّ الأقصى للموقف التفاوضي في ذلك الوقت، مُعربًا عن رضاه بما تمّ التوصّل إليه حتى الآن.

وأوضح: "في ذلك الوقت كانت تعتبر الحد الأقصى للموقف التفاوضي، وما وصلنا إليه اليوم هو الخطوط العريضة التي تحكم بشكل أساسي العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حالة مصر عضو في جامعة الدول العربية".

وأوضح خلال مقابلة حصرية مع شبكة CNN حول "اتفاق العلا"، الذي يهدف إلى حل الأزمة مع قطر، أن بلاده وضعت ثقتها في السعوديين في قيادة العملية التفاوضية، مضيفاً أن "الفكرة هي محاولة وضع قواعد عدم التدخل والاتفاق على القضايا التي تمس الجميع، بما في ذلك التطرف والإرهاب، وهي جزء لا يتجزأ من الاتفاق".

وشدد: "نحن راضون جدًا عن هذا ونريد البناء عليه ونريد أن ننظر إلى المستقبل والتأكد من أن مجلس التعاون الخليجي في هذه المنطقة المضطربة هو أكثر صلابة ووحدة ويتطلع إلى المستقبل في انسجام تام".

وافتتحت قمة دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، بمشاركة أمير دولة قطر، عقب إعلان الرياض والدوحة إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية بينهما، بعد ثلاث سنوات من المقاطعة، وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مستهل القمة أن الدول المشاركة وقعت بيانًا "لتأكيد التضامن والاستقرار".

وسُمّيت القمة بـ"قمة قابوس والشيخ صُباح"، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تكريمًا لسلطان عُمان وأمير الكويت اللذين وافتهما المنيّة العام الماضي.

ووقع المشاركون في القمة على بيان ختامي، في حضور مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، يتعلّق بالمصالحة العربية، لينهي رسميًا الأزمة مع قطر ويلم شمل وحدة التعاون العربي والخليجي.