أخبار عاجلة

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 8817.05 نقطة -
"الزكاة والدخل": أكثر من 162 ألف طلب تسجيل مبايعة عقارية -
"الصحة": تسجيل  117 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  166 خلال الـ24 ساعة الماضية -
نواب جمهوريون يناشدون "بايدن" التدخل لمنع عزل "ترامب" -
وزير التعليم العالي ينعي عميد "زراعة كفر الشيخ": تغمده الله برحمته -
النائب حسام غالي: سأبذل قصارى جهدي في خدمة الشعب المصري -
الرئيس الأفغاني يدين مقتل المتحدث باسم قوات الحماية العامة بانفجار كابول -
وفاة الطبيب الشخصي المعالج لبابا الفاتيكان متأثرًا بفيروس كورونا -
المشدد ١٠ سنوات لمتهمين اثنين في قضية "أحداث عنف المطرية" -
انتشال جثة شاب من ترعة المريوطية.. والمعاينة: مجهول الهوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بعد المصالحة الخليجية.. قرقاش يوضح مصير المطالب الـ13

Print
بعد المصالحة الخليجية.. قرقاش يوضح مصير المطالب الـ13 بعد المصالحة الخليجية.. قرقاش يوضح مصير المطالب الـ13

مصراوي Masrawy

12:08 م الأربعاء 06 يناير 2021

(وكالات):

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن المطالب الـ13 التي صاحبت إعلان المقاطعة الرباعية لقطر، كانت تُعتبر الحدّ الأقصى للموقف التفاوضي في ذلك الوقت، مُعربًا عن رضاه بما تمّ التوصّل إليه حتى الآن.

وأوضح: "في ذلك الوقت كانت تعتبر الحد الأقصى للموقف التفاوضي، وما وصلنا إليه اليوم هو الخطوط العريضة التي تحكم بشكل أساسي العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حالة عضو في جامعة الدول العربية".

وأوضح خلال مقابلة حصرية مع CNN حول "اتفاق العلا"، الذي يهدف إلى حل الأزمة مع قطر، أن بلاده وضعت ثقتها في السعوديين في قيادة العملية التفاوضية، مضيفاً أن "الفكرة هي محاولة وضع قواعد عدم التدخل والاتفاق على القضايا التي تمس الجميع، بما في ذلك التطرف والإرهاب، وهي جزء لا يتجزأ من الاتفاق".

وشدد: "نحن راضون جدًا عن هذا ونريد البناء عليه ونريد أن ننظر إلى المستقبل والتأكد من أن مجلس التعاون الخليجي في هذه المنطقة المضطربة هو أكثر صلابة ووحدة ويتطلع إلى المستقبل في انسجام تام".

وافتتحت قمة دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الثلاثاء، في مدينة العلا ، بمشاركة أمير دولة قطر، عقب إعلان الرياض والدوحة إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية بينهما، بعد ثلاث سنوات من المقاطعة، وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مستهل القمة أن الدول المشاركة وقعت بيانًا "لتأكيد التضامن والاستقرار".

وسُمّيت القمة بـ"قمة قابوس والشيخ صُباح"، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تكريمًا لسلطان عُمان وأمير الكويت اللذين وافتهما المنيّة العام الماضي.

ووقع المشاركون في القمة على بيان ختامي، في حضور مستشار الرئيس الأمريكي دونالد جاريد كوشنر، يتعلّق بالمصالحة العربية، لينهي رسميًا الأزمة مع قطر ويلم شمل وحدة التعاون العربي والخليجي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نواب جمهوريون يناشدون "بايدن" التدخل لمنع عزل "ترامب"

نواب جمهوريون يناشدون "بايدن" التدخل لمنع عزل "ترامب"

النائب حسام غالي: سأبذل قصارى جهدي في خدمة الشعب المصري

النائب حسام غالي: سأبذل قصارى جهدي في خدمة الشعب المصري

نواب جمهوريون يناشدون "بايدن" التدخل لمنع عزل "ترامب"

نواب جمهوريون يناشدون "بايدن" التدخل لمنع عزل "ترامب"

175 دبلوماسياً أمريكياً يطالبون بإقالة "ترامب" من منصبه

175 دبلوماسياً أمريكياً يطالبون بإقالة "ترامب" من منصبه

شبكة عيون الإخبارية