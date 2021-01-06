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كوريا الجنوبية ترحب بـ "إعلان العلا" وما تضمنته من تعزيز التعاون الخليجي والعربي

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كوريا الجنوبية ترحب بـ "إعلان العلا" وما تضمنته من تعزيز التعاون الخليجي والعربي كوريا الجنوبية ترحب بـ "إعلان العلا" وما تضمنته من تعزيز التعاون الخليجي والعربي
قالت: حكومتنا ستواصل التعاون مع الدول العربية من أجل السلام والاستقرار

كوريا الجنوبية ترحب بـ

رحّبت كوريا الجنوبية بما صدر عن القمة الخليجية الـ41 في "إعلان العلا" لتعزيز التضامن والتعاون الخليجي والعربي، وعن الاتفاق على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر.

وعبّرت وزارة الخارجية، في تصريح للمتحدث باسمها، اليوم، عن بالغ التقدير لمجهودات الكويتية التي بذلتها لتحقيق التوحّد في منطقة الخليج العربي، وقالت: "إن حكومتنا ستواصل التعاون مع الدول العربية بما يشمل دول الخليج العربي ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".كوريا الجنوبية القمة الخليجية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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