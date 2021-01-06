حائل.. القبض على شخصيْن سرقا مركبتيْن وإشعال النيران فيهما لإخفاء معالمهما

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الشرطة: جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة

ألقت شرطة حائل القبض على شخصيْن قاما بسرقة مركبتيْن وقيادتهما إلى خارج المدينة وإشعال النيران فيهما.

تفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار؛ بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطنيْن في العقد الثالث من العمر، قاما بسرقة مركبتيْن وقيادتهما إلى خارج المدينة وإشعال النيران فيهما لإخفاء معالمهما وعدم التعرُّف على مَن قام بسرقتهما، وجرى توقيفهما، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.شرطة حائل