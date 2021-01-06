"المخزون يكفي 12 ساعة".. توجيهات جديدة من الصحة بشأن متابعة الأكسجين بالمستشفيات

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة، بمتابعة الحد الاستراتيجي لاستهلاك الأكسجين بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، على أن يكفي المخزون لمدة لا تقل عن 12 ساعة.

جاء ذلك في خطاب أرسله "السبكي" إلى الجهات والهيئات الصحية، ووكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية.

وشرح "السبكي" في خطابه آلية إدارة منظومة الإمداد للأكسجين خلال الفترة المقبلة، والتي ستتم عن طريق توريد الأكسجين عبر ثلاثة طرق، على رأسها التعاقد المباشر من المديرية وتوفير الاحتياجات الروتينية بشكل محلي.

وأوضح أنه في حالة عدم قدرة الشركات الموردة للأكسجين محليا على الوفاء بالكميات المطلوبة لتغطية الاستهلاك، يتم طلب دعم إضافي روتيني مركزي.

وشدد على طلب الدعم الطارئ في حالة عدم وفاء الشركات المحلية المتعاقد معها أو انخفاض الاستهلاك عن الحد الاستراتيجي بما يكفي لمدة لا تقل عن 12 ساعة، أو ملاحظة زيادة معدلات التشغيل بشكل مفاجئ، وفي هذه الحالة يتم إخطار غرفة العمليات المركزية المنعقدة على مدار الساعة.

بدوره، وجّه الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العلاجية، بالمتابعة الميدانية المباشرة لجميع الحالات المرضية بالمستشفيات، والتأكد من تصنيفها طبقا لبروتوكول وزارة الصحة "حجز بالرعاية المركزة / الرعاية المتوسطة / القسم الداخلي"، وأيضًا متابعة احتياج الأكسجين.

وطالب "غنيمة" بترشيح طبيبين على مدار 24 ساعة "طوارئ-رعاية مركزة-تخدير-صدرية" بكل مستشفى من المستشفيات التابعة لتسجيل كمية الأكسجين الموجودة بالمستشفى "تانك واسطوانات"، وحصر عدد المرضى المحجوزين بالقسم الداخلي وتقدير كمية الأكسجين اللازمة لهم في الساعة، وحصر عدد المرضى المحجوزين بالرعاية المركزة أو المتوسطة، وتقدير كمية الأكسجين اللازمة لهم في الساعة.

كما يتأكد الفريق الطبي من التزام فريق التمريض بمتابعة توصيل وفصل الأكسجين للمرضى وفقا لتعليمات الطبيب.