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الرؤية أقل من 100 متر.. "الأرصاد" تحذر من استمرار الشبورة حتى السبت المقبل

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الرؤية أقل من 100 متر.. "الأرصاد" تحذر من استمرار الشبورة حتى السبت المقبل الرؤية أقل من 100 متر.. "الأرصاد" تحذر من استمرار الشبورة حتى السبت المقبل

مصراوي Masrawy

11:51 ص الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- محمد عبد الناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد استقرارًا؛ حيث تنعدم فرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة ويبقى التحذير من الشبورة المائية، والتي من المتوقع أن تستمر حتى أول الأسبوع المقبل.

وأضاف الخبراء أن الشبورة تبدأ من الساعة الـ12 بعد منتصف الليل وتزداد كثافة بشكل تدريجي حتى تنتهى في التاسعة صباحًا، وتكون كثيفة وتصل إلى حد الضباب على المدن الجديدة ومداخل ومخارج القاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد؛ خصوصًا المناطق القريبة من الطرق الزراعية والمسطحات المائية.

وتابع الخبراء: "تقل الرؤية خلال أوقات الشبورة المائية إلى حد أقل من 500 متر وتصل إلى 100 وقت الضباب".

وأشار الخبراء إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بنحو درجة إلى درجتين؛ حيث تسجل على القاهرة والوجه البحري 23- 13، والسواحل الشمالية 21- 14، وجنوب سيناء 26- 16، وشمال الصعيد 26- 10، وجنوب الصعيد 29- 11.

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