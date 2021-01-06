بعد تعيين 13 قيادة نسائية.. مايا مرسي: "الأوقاف" تعيش عصرًا ذهبيًّا للمرأة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن تعيين (13) قيادة نسائية بوزارة الأوقاف انتصار جديد للمرأة.

وأوضحت مرسي، خلال حديث لها اليوم الأربعاء، أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، كسر بهذا القرار الحاجز الزجاجي لوظائف المرأة في وزارة الأوقاف؛ حيث كانت تلك المواقع مقصورة على الرجال فقط.

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة أن وزارة الأوقاف تعيش عصرًا ذهبيًّا للمرأة؛ فلأول مرة يتم التوسع في تعيين واعظات بالمساجد، ومحفظات القرآن الكريم، الأمر الذي جعل أحلام المرأة في "الأوقاف" تعانق السماء.

وتمثلت أبرز إنجازات المرأة المصرية في "الأوقاف" خلال العام الحالي في تعيين (13) قيادة نسائية في الهيكل الجديد للوزارة.