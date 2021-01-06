أخبار عاجلة

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 8817.05 نقطة -
"الزكاة والدخل": أكثر من 162 ألف طلب تسجيل مبايعة عقارية -
"الصحة": تسجيل  117 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  166 خلال الـ24 ساعة الماضية -
نواب جمهوريون يناشدون "بايدن" التدخل لمنع عزل "ترامب" -
وزير التعليم العالي ينعي عميد "زراعة كفر الشيخ": تغمده الله برحمته -
النائب حسام غالي: سأبذل قصارى جهدي في خدمة الشعب المصري -
الرئيس الأفغاني يدين مقتل المتحدث باسم قوات الحماية العامة بانفجار كابول -
وفاة الطبيب الشخصي المعالج لبابا الفاتيكان متأثرًا بفيروس كورونا -
المشدد ١٠ سنوات لمتهمين اثنين في قضية "أحداث عنف المطرية" -
انتشال جثة شاب من ترعة المريوطية.. والمعاينة: مجهول الهوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد تعيين 13 قيادة نسائية.. مايا مرسي: "الأوقاف" تعيش عصرًا ذهبيًّا للمرأة

Print
بعد تعيين 13 قيادة نسائية.. مايا مرسي: "الأوقاف" تعيش عصرًا ذهبيًّا للمرأة بعد تعيين 13 قيادة نسائية.. مايا مرسي: "الأوقاف" تعيش عصرًا ذهبيًّا للمرأة

مصراوي Masrawy

11:44 ص الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن تعيين (13) قيادة نسائية بوزارة الأوقاف انتصار جديد للمرأة.

وأوضحت مرسي، خلال حديث لها اليوم الأربعاء، أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، كسر بهذا القرار الحاجز الزجاجي لوظائف المرأة في وزارة الأوقاف؛ حيث كانت تلك المواقع مقصورة على الرجال فقط.

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة أن وزارة الأوقاف تعيش عصرًا ذهبيًّا للمرأة؛ فلأول مرة يتم التوسع في تعيين واعظات بالمساجد، ومحفظات القرآن الكريم، الأمر الذي جعل أحلام المرأة في "الأوقاف" تعانق السماء.

وتمثلت أبرز إنجازات المرأة المصرية في "الأوقاف" خلال العام الحالي في تعيين (13) قيادة نسائية في الهيكل الجديد للوزارة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
النائب حسام غالي: سأبذل قصارى جهدي في خدمة الشعب المصري

النائب حسام غالي: سأبذل قصارى جهدي في خدمة الشعب المصري

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

شبكة عيون الإخبارية