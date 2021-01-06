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"الصحة" توصي بشرب كميات كافية من لتجنب الإصابة بالجفاف

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"الصحة" توصي بشرب كميات كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف "الصحة" توصي بشرب كميات كافية من لتجنب الإصابة بالجفاف
تواصلاً لجهود الوزارة التوعوية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع

ينتشر جفاف الجلد في المناطق ذات الأجواء الباردة والجافة، خاصة في المناطق الصحراوية خلال فصل الشتاء، ويحدث نتيجة التعرُّض جزئياً أو كلياً لعدة عوامل بيئية، منها التعرُّض للطقس الحار أو البارد مع مستويات رطوبة منخفضة أو الاستحمام المفرط.

ونصحت وزارة الصحة عبر إنفوجرافيك تعريفي نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، أهمية شرب عند الشعور بأي أعراض، وتناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضراوات مع الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء، لافتةً إلى أن الماء يتميز بأنه بلا سكريات وسعرات حرارية.

يأتي ذلك تواصلاً لجهود وزارة الصحة التوعوية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، والحث على اتباع أنماط صحية سليمة.وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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"الصحة" توصي بشرب كميات كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف

"الصحة" توصي بشرب كميات كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف

شبكة عيون الإخبارية