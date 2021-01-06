"آل الشيخ": المملكة بلغت الغاية في حُسن الأداء من قبل ولاة الأمر في تأمين اللقاح الآمن

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قال: توفير اللقاحات دليلٌ قاطع على عناية القيادة الرشيدة بالمواطن والمقيم

أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة بلغت الغاية في حُسن الأداء والعمل من قِبل ولاة الأمر ــ أيدهم الله ــ في إحضار اللقاح الآمن ضد فيروس كورونا، والاجتهاد على أن يحصل عليه كل مواطن ومقيم على أرض المملكة، مبيناً أن توفير اللقاحات دليل قاطع على عناية المملكة وقيادتها الرشيدة بالمواطن والمقيم، الذي تقدم له وبسخاء كل ما يحفظ عليه صحته وعافيته.

جاء ذلك، في تصريح آل الشيخ؛ عقب تلقيه أمس، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ضمن الخطة الوطنية التي تنفّذها وزارة الصحة، موضحاً أن توافر اللقاح الآمن ضد فيروس كورونا نعمة من الله ــ عزّ وجلّ ــ امتن بها على المملكة.

وثمّن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة وأجهزة الدولة المعنية كافة، التي تعمل ليل نهار وفق توجيهات القيادة الرشيدة للتصدّي للوباء وتعزيز الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، والعمل وفق الإجراءات الاحترازية، مشيداً بما لقيه بمركز تلقي اللقاحات من تنظيم واستقبال رائع يقف خلفه شباب وبنات الوطن.

ونوّه "آل الشيخ" بوعي وحرص المواطن والمقيم في المملكة على تطبيق البروتوكولات الصحية التي أسهمت في جعل المملكة من الدول الأقل في أعداد الإصابة بالفيروس، مقدماً الشكر لمرتادي المساجد الذين كان لهم دور بارز في إنجاح أعمال وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية في تطبيق الاحترازات كافة داخل بيوت الله للحد من تفشي الوباء.

وفي ختام تصريحه، رفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ رعاه الله ــ، على ما يلقاه المواطنون والمقيمون في المملكة من رعايةٍ واهتمام، وعلى ما يبذلونه من أعمال كبيرة وجبارة تسابق الزمن لتصل هذه البلاد إلى أرقى مراتب العلى والتقدم في كل شيء، سائلاً الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار، وأن يصرف عنها وجميع بلاد العالم وباء كورونا.