بعد موافقة قمة العلا على إنشائه.. هذه أبرز أهداف مركز الوقاية من الأمراض ‎

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"الصحة الخليجي": سيؤدي إلى تعزيز النظام وتطبيق أفضل الممارسات العالمية

أوضح مجلس الصحة الخليجي، اليوم الأربعاء، أهداف إستراتيجية المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والذي وافق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماع القمة الخليجية في العلا، أمس، على إنشائه.

وقال المجلس إن إستراتيجيته تستهدف دعم وتطوير الممارسات التعاونية، وتعزيز التدريب الإقليمي وإجراء بحوث صحية مشتركة، وبناء مؤشرات صحية مشتركة في مجال الصحة العامة.

وأكّد المجلس أن تحقيق أهداف المركز سيؤدي إلى تعزيز النظام الصحية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وزيادة الوعي الصحي، وتحسين الاستعدادات لحالة الطوارئ الصحية وتحسين جودة الحياة.

مجلس الصحة الخليجي