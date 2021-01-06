أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل  117 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  166 خلال الـ24 ساعة الماضية -
نواب جمهوريون يناشدون "بايدن" التدخل لمنع عزل "ترامب" -
معهد "سـرب" يطرح فرصاً نوعيّة للتدريب والتوظيف في تخصصات "الخطوط الحديدية" -
النهب مستمر.. المليشيا الحوثية تضاعف الجبايات في مناطق سيطرتها -
"شؤون الجامعات" يحدد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين -
"فلكية جدة": عبور أكبر كويكب قرب الأرض في عام 2021.. مارس المقبل -
175 دبلوماسياً أمريكياً يطالبون بإقالة "ترامب" من منصبه -
"الفيصل" يطّلع على استراتيجية هيئة عقارات الدولة بمنطقة مكة -
البطل يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة في نسخة #داكار2021 -
فيديو من الطفولة.. شاهد ما حدث بين الفتاة وبوابة المزرعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد موافقة قمة العلا على إنشائه.. هذه أبرز أهداف مركز الوقاية من الأمراض ‎

Print
"الصحة الخليجي": سيؤدي إلى تعزيز النظام وتطبيق أفضل الممارسات العالمية

بعد موافقة قمة العلا على إنشائه.. هذه أبرز أهداف مركز الوقاية من الأمراض ‎

أوضح مجلس الصحة الخليجي، اليوم الأربعاء، أهداف إستراتيجية المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والذي وافق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماع القمة الخليجية في العلا، أمس، على إنشائه.

وقال المجلس إن إستراتيجيته تستهدف دعم وتطوير الممارسات التعاونية، وتعزيز التدريب الإقليمي وإجراء بحوث صحية مشتركة، وبناء مؤشرات صحية مشتركة في مجال الصحة العامة.

وأكّد المجلس أن تحقيق أهداف المركز سيؤدي إلى تعزيز النظام الصحية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وزيادة الوعي الصحي، وتحسين الاستعدادات لحالة الطوارئ الصحية وتحسين جودة الحياة.

مجلس الصحة الخليجي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": تسجيل  117 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  166 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل  117 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  166 خلال الـ24 ساعة الماضية

نواب جمهوريون يناشدون "بايدن" التدخل لمنع عزل "ترامب"

نواب جمهوريون يناشدون "بايدن" التدخل لمنع عزل "ترامب"

معهد "سـرب" يطرح فرصاً نوعيّة للتدريب والتوظيف في تخصصات "الخطوط الحديدية"

معهد "سـرب" يطرح فرصاً نوعيّة للتدريب والتوظيف في تخصصات "الخطوط الحديدية"

النهب مستمر.. المليشيا الحوثية تضاعف الجبايات في مناطق سيطرتها

النهب مستمر.. المليشيا الحوثية تضاعف الجبايات في مناطق سيطرتها

شبكة عيون الإخبارية