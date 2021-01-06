"محلل سياسي": نجاح "قمة العلا" يؤكّد حنكة القيادة

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"الشمري": توحيد الصف الخليجي مهم في ظل المتغيرات الجيوسياسية

أكّد المحلل السياسي فيصل الشمري؛ أن الرياض هي قائدة القرار العربي وحامية حمى الوطن العربي والبيت الخليجي، لافتاً إلى أن القمة الخليجية - قمة العلا - أكّدت أن ما يجمع العرب وأبناء الخليج من روابط التاريخ والدم والدين أكبر من أيّ خلاف سياسي.

ولفت الشمري؛ في حديثه لـ"سبق"، إلى أن توحيد الصف الخليجي مهمٌ، في ظل المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.. فعندما يتوحّد الصف الخليجي والعربي تكون المنطقة أقوى لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وتابع، أسّست القمة وبيان العلا مرحلة جديدة من العمل المشترك ليكون المستقبل مشرقاً لمواجهة كل التحديات، فالشعب الخليجي واحدٌ، والاستقرار يؤدي إلى الازدهار والرخاء.

وأضاف الشمري؛ نحن مع قيادتنا الرشيدة فيما تراه مهماً لأمننا القومي، مقدماً التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، بنجاح القمة، وعودة قطر إلى حضنها العربي.المحلل السياسي فيصل الشمري