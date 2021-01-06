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بالصور.. وزير يصل بورسعيد لافتتاح "مركز تمويني مطور"

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بالصور.. وزير التموين يصل بورسعيد لافتتاح "مركز تمويني مطور" بالصور.. وزير يصل بورسعيد لافتتاح "مركز تمويني مطور"

مصراوي Masrawy

11:44 ص الأربعاء 06 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وصل الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، لتفقد عدد من المنشآت والمشروعات التموينية وافتتاح المركز التمويني التكنولوجي المطور بمدينة بورفؤاد.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التموين، فور وصوله لديوان عام المحافظة لعقد اجتماع مغلق بحضور دكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، وناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات ومن بينها: حماية المستهلك، والمراكز التموينية المتطورة، والأسواق الحضارية التي تشهدها المحافظة.

ومن المنتظر، أن يتفقد وزير التموين ومحافظ بورسعيد، مجمع الأسواق الحضاري الجديد "بازار بورسعيد"، والشركة العامة لتجارة الجملة، ومصنع لإنتاج الزيوت وأخر لمنتجات الألبان، وافتتاح المركز التمويني المطور بمدينة بورسعيد، وتفقد سوق بورفؤاد الحضاري الجديد.

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