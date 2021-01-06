بالصور - إزالة فورية لـ 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالمنوفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، أنه لا تهاون في الحفاظ على هيبة وحقوق الدولة والتصدي بحزم تجاه القيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، ومنع محاولات استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، عن تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدي على الأراضي الزراعية بالباجور بناحية سمان بمساحة إجمالية 490 متر عبارة عن طوب بلوك وأسمنت.

فضلاً عن تنفيذ إزالة في المهد لحالة تعدى بناحية دملو بقويسنا بمساحة إجمالية 800 متر، عبارة عن طوب حجرى وطين وكذلك إزالة فورية لحالة تعدي على الأراضي الزراعية بشبين الكوم بناحية ميت عافية بمساحة إجمالية 130 متر عبارة عن طوب بلوك وأسمنت.

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 16 متر عبارة عن طوب بلوك.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة وتنفيذ الإزالات المخالفة في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن، مؤكدًا على التعامل بكل حزم مع أية محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.