الكريمات وإسكندرية الصحراوي أبرزها.. فتح كل الطرق عقب انقشاع الشبورة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، إعادة فتح كافة الطرق المغلقة عقب انقشاع الشبورة المائية، واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات.

وأوضحت الإدارة أنه تقرر، فتح طريق أسيوط، وطريق الكريمات، والطريق الساحلي من بوابات الحمام، وطريق العلمين، والطريق الرابط الدولي من كفرالشيخ اتجاه بلطيم، والطريق الدولي الساحلي من الدقهلية اتجاه الإسكندرية، والطريق القديم والجديد من كمين عيون موسي حتى كمين أبو صويرة، وطريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق مصر أسوان الزراعي من بني سويف والمنيا وأسيوط، أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة.

كانت المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية، وتعيق مستوى الرؤية، وعلى الفور تم غلق الطرق الرئيسية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً على سلامتهم.

وفي وقت لاحق ورد إخطار بتحسن الأحوال الجوية، وعلى الفور تم إعادة فتح الطرق، ومنها: الكريمات، 30 يونيو، والسويس الصحراوي مع استمرار تعيين الخدمات المرورية.