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هولندا آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تبدأ التطعيم ضد كورونا

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هولندا آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تبدأ التطعيم ضد كورونا هولندا آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تبدأ التطعيم ضد كورونا

مصراوي Masrawy

11:28 ص الأربعاء 06 يناير 2021

أمستردام - (د ب أ):

أصبحت هولندا اليوم الأربعاء آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تبدأ في تطعيم السكان ضد .

وكان موظف في دار رعاية المسنين أول من تلقى اللقاح في فيجيل جنوب شرقي البلاد.

وسوف يكون أفراد فرق الرعاية الصحية أول من يتلقون اللقاح في الأيام المقبلة.

ومن غير المتوقع أن تعمل مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد حتى الأسبوع المقبل.

وقدمت الهولندية الموعد المخطط له لبدء التطعيم عدة أيام بعد انتقادات شديدة للبطء فى انطلاق حملة التلقيح. وبدأت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في إعطاء اللقاح في نهاية الشهر الماضي.

اعترف رئيس الوزراء مارك روته بوقوع أخطاء وأنه كان ينبغي على السلطات أن تكون مستعدة بشكل أفضل لحملة التطعيم الشاملة.

وظل نحو 280 ألف جرعة من لقاح فايزر/بيونتك غير مستخدم في شرق البلاد خلال الأيام الماضية.

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مصراوي Masrawy

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