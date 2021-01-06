الهند تكثف جهودها لاحتواء تفشي انفلونزا الطيور

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مصراوي Masrawy

نيودلهي - (د ب ا):

تكثف عدة ولايات هندية من جهودها لاحتواء تفشي انفلونزا الطيور، بعد تأكد وجود الفيروس في عينات من طيور نافقة، بحسب ما قاله مسؤولون اليوم الأربعاء.

ويأتي تفشي الانفلونزا في الوقت الذي تكافح فيه الهند جائحة كورونا التي أودت بحياة 150 ألفا و 114 شخصا وأصابت أكثر من 10 ملايين مواطن، لتحتل بذلك المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد نفقت الآف من الطيور والبقر والدواجن في ولايات كيرالا وهيماتشال براديش وراجستان ومادهيا براديش على مدار العشرة أيام الماضية.

وجرى رصد سلالتين من انفلونزا الطيور في هذه المناطق، بحسب ما جاء في بيان حكومي.

ويشار إلى أن انفلونزا الطيور يؤثر بصورة أساسية على الدواجن والطيور البرية، ولكنه يمكن أن يصيب الاشخاص الذين يتعاملون مع الطيور.