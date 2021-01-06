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إصابة 6 في تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بالعاشر من رمضان

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إصابة 6 في تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بالعاشر من رمضان إصابة 6 في تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بالعاشر من رمضان

مصراوي Masrawy

11:17 ص الأربعاء 06 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 6 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق " – الإسماعيلية" الصحراوي، أسفل الطريق الدائري الإقليمي بالعاشر من رمضان بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، أسفل الطريق الدائري الإقليمي بدائرة قسم أول العاشر، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع الحادث بسبب الشبورة، فيما جرى نقل المصابين جميعًا إلى المركز الطبي العالمي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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