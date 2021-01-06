250 علمًا وإنارة الكافوري.. الإسكندرية تستعد لكأس العالم لكرة اليد - صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت الإسكندرية، اليوم الأربعاء، استعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال "مصر 2021"، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

وتعد الصالة المغطاة بإستاد برج العرب الرياضي التي تقع على مساحة 12.5 فدان، واحدة من الصالات الرياضية المقرر لها استضافة منافسات البطولة، حيث تستوعب نحو 5 آلاف مشجع.

وتتضمن الصالة التي أنشئت خصيصا من أجل البطولة "الصالة الرئيسية بسقف معدني، وملاعب الإحماء، وغرف اللاعبين، والأجهزة الفنية، وغرفة للجنة المنظمة، وناديا صحيا، وقاعة المؤتمرات، والمركز الإعلامي".

وقال محمود بريك، رئيس حي العامرية ثان، إنه جرى الانتهاء من أعمال الإنارة والرصف والتشجير وعمل اللوحات الإرشادية المرورية اللازمة على طريق " الكافوري – برج العرب".

وأشار بريك، إلى أنه جرى رفع 250 علمًا لمصر والإسكندرية والمنتخبات المشاركة في البطولة بالطريق المؤدي لاستاد برج العرب، من أجل إظهار الإسكندرية بالمظهر اللائق.

وأضاف رئيس حي العامرية ثان، أن الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة إلى جانب شركة "نهضة مصر" يواصلان يوميا أعمال رفع مخلفات الأشجار والأتربة بطريق الكافوري ومحيط الإستاد.

ومن جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن البطولة حدث هام وكبير يساعد على التسويق الجيد لمصر، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة المعنية تعمل كفريق متكامل بهدف إظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها أمام زوارها من دول العالم خلال البطولة.

يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة اليد تضم 32 فريقاً لأول مرة بدلاً من 24، وتعد البطولة الثالثة التي تستضيفها أفريقيا والثانية التي تستضيفها مصر، وأول بطولة عالم تقام خارج أوروبا منذ عام 2015.