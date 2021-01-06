إحالة أوراق متهم بقتل صيدلي بـ 20 طعنة في الشرقية للمفتي

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الشرقية– فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق بلطجي إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 3 مارس المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه في القضية رقم 2726 جنايات أول الزقازيق لسنة 2020، بقتل صيدلي بـ20 طعنة داخل صيدليته بمنطقة "الحسينية" بالزقازيق.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى "الزقازيق" الجامعي، بوصول محمود كامل، 43 عامًا، صيدلي، مُقيم بمدينة الزقازيق، مصابًا بعدة طعنات بالبطن والصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد يومين على دخوله المستشفى.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "إبراهيم.ب" 30 عامًا، بائع ملابس، والذي ذهب إلى الصيدلية مقر عمل المجني عليه، وطلب أقراص "التامول" المُخدر، وعندما رفض المجني عليه أخرج سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، وطعن المجني عليه في بطنه وصدره نحو 20 طعنة.