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ضبط 15 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في شبرا

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ضبط 15 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في شبرا ضبط 15 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في شبرا

مصراوي Masrawy

11:05 ص الأربعاء 06 يناير 2021

ضبطت مباحث بالقليوبية، اليوم الأربعاء، 15 طن مصنعات لحوم بثلاجة لحفظ المواد الغذائية دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بورود معلومات، بوجود ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بها كميات من اللحوم ومصنعاتها الغير صالحة للاستهلاك الأدمي، بنطاق دائرة مركز شرطة شبرا الخيمة ثان.

جرى تشكيل حملة من مباحث التموين، بالتنسيق مع قسم ثان شبرا، وضبط 15 طن لحوم ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتحرر محضر بالواقعة.

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