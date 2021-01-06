ضبط 20 شيشة وتحرير 10 محاضر لعدم ارتداء الكمامة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم في محافظة سوهاج، حملة على المقاهي بقرية نيدة، أسفرت عن ضبط 20 شيشة، وتحرير 10 محاضر لمواطنين لمخالفتهم ارتداء الكمامة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن الحملة جاءت تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بمنع تداول الشيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد "حبارير" استمرارية الحملات على المقاهي لمنع تداول الشيش، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.