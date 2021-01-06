"القاروص" يسجل 140 جنيهًا في أسواق دمياط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

دمياط– محمد إبراهيم:

شهدت أسعار الأسماك في أسواق دمياط ارتفاعًا نسبيًا صباح اليوم الأربعاء، تزامنًا مع إقبال الأهالي على شراء "البوري"، و"الهليلي"، والقاروص والبطارخ.

ووصل سعر القاروص 140 جنيهًا، و"الجرانة" 60 جنيهًا للكيلو الواحد، و50 جنيهًا للصنف نفسه "مزارع"، بينما استقر "الشبار الأخضر" عند 50 جنيهًا.

بينما وصل سعر كيلو "البلطي الكبير" 40 جنيهًا، و"البوري" 70 جنيهًا للكبير و55 جنيهًا للمتوسط، وارتفع سعر الدنيس ليصل إلى 150 جنيهًا والهليلي 90 جنيهًا والفوارغ 40 جنيهًا.

وأضاف أن سعر كيلو البطارخ سجل 450 جنيهًا للكيلو، والجمبري "كبير" 230 جنيهًا وللمتوسط 140 جنيهًا.