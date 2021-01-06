"سامحوني لن اقرأ التعليقات".. وفاة أستاذ جامعي متأثرًا بكورونا في المنوفية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية طوخ طنبشا ببركة السبع بمحافظة المنوفية، عقب وفاة الدكتور المصيلحي فوزي القلشي، الأستاذ بكلية أصول الدين بالمنوفية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقبل وفاته طلب "القلشي" أمس من مُحبيه عبر "فيسبوك" بالدعاء له بعد إصابته بالفيروس وقال: "ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.. أصبت بمرض كوفيد وأنا منذ أيام في المستشفى فاطلب من كل أحد أن يدعو لي في سجوده بظهر الغيب، أن يرفع عني وعن المسلمين ما نزل من البلاء.. سامحوني لن اقرأ تعليقاتكم.. المحب يدعو بإخلاص".