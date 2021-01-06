أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل  117 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  166 خلال الـ24 ساعة الماضية -
نواب جمهوريون يناشدون "بايدن" التدخل لمنع عزل "ترامب" -
معهد "سـرب" يطرح فرصاً نوعيّة للتدريب والتوظيف في تخصصات "الخطوط الحديدية" -
النهب مستمر.. المليشيا الحوثية تضاعف الجبايات في مناطق سيطرتها -
"شؤون الجامعات" يحدد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين -
"فلكية جدة": عبور أكبر كويكب قرب الأرض في عام 2021.. مارس المقبل -
175 دبلوماسياً أمريكياً يطالبون بإقالة "ترامب" من منصبه -
"الفيصل" يطّلع على استراتيجية هيئة عقارات الدولة بمنطقة مكة -
البطل يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة في نسخة #داكار2021 -
فيديو من الطفولة.. شاهد ما حدث بين الفتاة وبوابة المزرعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تشديدات أمنية حول الكنائس بجنوب سيناء تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة

Print
تشديدات أمنية حول الكنائس بجنوب سيناء تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة تشديدات أمنية حول الكنائس بجنوب سيناء تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة

مصراوي Masrawy

10:59 ص الأربعاء 06 يناير 2021

جنوب سيناء– رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، تزامنًا مع احتفالات المسيحيين بعيد القيامة، وكثفت مديرية الأمن من التواجد بمحيط الكنائس للحد من التكدس.

وجرى إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى الكنائس ووضع بوابات إلكترونية للكشف عن المفرقات، وتعقيم محيط الكنائس وداخلها قبل انطلاق صلاة القداس.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تمشيط محيط دور العبادة المسيحية، ونشر قوات تأمين، وأكمنة ثابتة ومتحركة على طول الطرق المؤدية للكنائس، وترك حرم أمان مناسب بمحيط جميع الكنائس، ووضع كاميرات مراقبة على أسطح الكنائس بكافة الاتجاهات، ونشر ضباط ورجال أمن سريين لضبط أي مشتبه به.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

شبكة عيون الإخبارية