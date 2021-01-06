تشديدات أمنية حول الكنائس بجنوب سيناء تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء– رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، تزامنًا مع احتفالات المسيحيين بعيد القيامة، وكثفت مديرية الأمن من التواجد بمحيط الكنائس للحد من التكدس.

وجرى إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى الكنائس ووضع بوابات إلكترونية للكشف عن المفرقات، وتعقيم محيط الكنائس وداخلها قبل انطلاق صلاة القداس.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تمشيط محيط دور العبادة المسيحية، ونشر قوات تأمين، وأكمنة ثابتة ومتحركة على طول الطرق المؤدية للكنائس، وترك حرم أمان مناسب بمحيط جميع الكنائس، ووضع كاميرات مراقبة على أسطح الكنائس بكافة الاتجاهات، ونشر ضباط ورجال أمن سريين لضبط أي مشتبه به.