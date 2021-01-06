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وصل قبل 15 يومًا.. وفاة مصاب بكورونا بالعزل الصحي في بلطيم

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وصل قبل 15 يومًا.. وفاة مصاب بكورونا بالعزل الصحي في بلطيم وصل قبل 15 يومًا.. وفاة مصاب بكورونا بالعزل الصحي في بلطيم

مصراوي Masrawy

10:52 ص الأربعاء 06 يناير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

شهد مستشفى بلطيم للعزل الصحي في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وفاة مريض جديد بفيروس كورونا، أثناء تلقي العلاج بقسم العناية المركزة.

وقال مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، إن المتوفى دخل المستشفى منذ حوالي 15 يومًا، إلا أن حالته ساءت.

وكانت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، سجلت أمس الثلاثاء، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 6 مستشفيات داخل المحافظة، وفقًا لنتائج تحاليل pcr الخاصة بهم، والتي أثبتت إصابتهم بالفيروس.

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