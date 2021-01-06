أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل  117 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  166 خلال الـ24 ساعة الماضية -
نواب جمهوريون يناشدون "بايدن" التدخل لمنع عزل "ترامب" -
معهد "سـرب" يطرح فرصاً نوعيّة للتدريب والتوظيف في تخصصات "الخطوط الحديدية" -
النهب مستمر.. المليشيا الحوثية تضاعف الجبايات في مناطق سيطرتها -
"شؤون الجامعات" يحدد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين -
"فلكية جدة": عبور أكبر كويكب قرب الأرض في عام 2021.. مارس المقبل -
175 دبلوماسياً أمريكياً يطالبون بإقالة "ترامب" من منصبه -
"الفيصل" يطّلع على استراتيجية هيئة عقارات الدولة بمنطقة مكة -
البطل يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة في نسخة #داكار2021 -
فيديو من الطفولة.. شاهد ما حدث بين الفتاة وبوابة المزرعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بدون حضور شعبي.. البابا تواضروس يترأس الليلة قداس عيد الميلاد

Print
بدون حضور شعبي.. البابا تواضروس يترأس الليلة قداس عيد الميلاد بدون حضور شعبي.. البابا تواضروس يترأس الليلة قداس عيد الميلاد

مصراوي Masrawy

11:18 ص الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية سيترأس مساء اليوم الأربعاء، قداس عيد الميلاد المجيد في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بدون حضور شعبي نظرا للظروف الحالية بسبب المستجد.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم - إن صلاة القداس سوف تبدأ في الساعة السابعة مساء برئاسة البابا تواضروس الثاني وعدد محدود جدا من الأباء الأساقفة والرهبان والشمامسة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أنه بالنسبة للكنائس في القاهرة والإسكندرية فصلاة قداس عيد الميلاد المجيد تقتصر على كهنة الكنيسة وعدد محدود بحيث يكون الإجمالي لا يزيد عن 20 شخصا، أما باقي الإيبارشيات فكل أب أسقف مسئول عن ترتيب اليوم من حيث المواعيد والأعداد.

وأعلنت إدارة المدافن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت سابق - منع زيارة المدافن خلال فترة عيد الميلاد المجيد في السابع من يناير الجاري، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن القرار يأتي منعا للتجمعات والزحام حرصا على سلامة أبنائها، وأنها تلزم المسئولين عن المدافن بإغلاقها تماما وعدم فتحها إلا في حالات الدفن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إيران.. اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا البريطاني المتحور

إيران.. اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا البريطاني المتحور

اليابان تعلن رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا

اليابان تعلن رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جنوب سيناء

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جنوب سيناء

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

شبكة عيون الإخبارية