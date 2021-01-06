بدون حضور شعبي.. البابا تواضروس يترأس الليلة قداس عيد الميلاد

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية سيترأس مساء اليوم الأربعاء، قداس عيد الميلاد المجيد في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بدون حضور شعبي نظرا للظروف الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم - إن صلاة القداس سوف تبدأ في الساعة السابعة مساء برئاسة البابا تواضروس الثاني وعدد محدود جدا من الأباء الأساقفة والرهبان والشمامسة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أنه بالنسبة للكنائس في القاهرة والإسكندرية فصلاة قداس عيد الميلاد المجيد تقتصر على كهنة الكنيسة وعدد محدود بحيث يكون الإجمالي لا يزيد عن 20 شخصا، أما باقي الإيبارشيات فكل أب أسقف مسئول عن ترتيب اليوم من حيث المواعيد والأعداد.

وأعلنت إدارة المدافن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت سابق - منع زيارة المدافن خلال فترة عيد الميلاد المجيد في السابع من يناير الجاري، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن القرار يأتي منعا للتجمعات والزحام حرصا على سلامة أبنائها، وأنها تلزم المسئولين عن المدافن بإغلاقها تماما وعدم فتحها إلا في حالات الدفن.