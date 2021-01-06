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وزير الخزانة الأمريكي يصل إلى السودان في أول زيارة من نوعها للخرطوم

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وزير الخزانة الأمريكي يصل إلى السودان في أول زيارة من نوعها للخرطوم وزير الخزانة الأمريكي يصل إلى السودان في أول زيارة من نوعها للخرطوم

مصراوي Masrawy

11:07 ص الأربعاء 06 يناير 2021

الخرطوم- أ ش أ:

وصل السودان، صباح الأربعاء، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، على رأس وفد رفيع في زيارة تُعد الأولى من نوعها للسودان تستغرق يوماً واحداً.

وكان في استقبال الوزير الأمريكي، بمطار الخرطوم، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية المكلفة هبة محمد علي، والقائم بالأعمال الأمريكي بالسودان برايان شوكان.

وتأتي الزيارة في إطار تطور العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستعادة السودان لوضعه السيادي بالولايات المتحدة، مما يحصنه من جميع الدعاوى المستقبلية أمام المحاكم الأمريكية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخزانة الأمريكي لقاءات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء والمسئولين بهدف مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان بجانب موضوع حلحلة ديون السودان وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.

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