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الدنمارك تمنع دخول مواطني جنوب أفريقيا بسبب سلالة جديدة من كورونا

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الدنمارك تمنع دخول مواطني جنوب أفريقيا بسبب سلالة جديدة من كورونا الدنمارك تمنع دخول مواطني جنوب أفريقيا بسبب سلالة جديدة من كورونا

مصراوي Masrawy

11:04 ص الأربعاء 06 يناير 2021

كوبنهاجن- أ ش أ:

أعلنت السلطات في الدنمارك إغلاق حدودها أمام مواطني جنوب أفريقيا، بسبب ظهور سلالة جديدة من المستجد في ذلك البلد.

وذكر راديو "أفريقيا 1"، الأربعاء، أن قرار الدولة الاسكندنافية الذي لم يحدد أي حالة من هذه السلالة الجديدة، اعتبارا اليوم وحتى 17 يناير الجاري.

وقالت وزارة العدل الدنماركية ،في بيان لها، إن هذا يعني أن الأجانب المقيمين في جنوب إفريقيا سيمنعون عموما من دخول الدنمارك خلال هذه الفترة.

وشدد "نيك هيكروب" وزير العدل الدنماركي على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة للحد من انتشار "كوفيد-19" في الدنمارك.

وسجّلت الدنمارك 172 ألفا و779 حالة إصابة و 1420 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة في البلاد.

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مصراوي Masrawy

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