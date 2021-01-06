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الاتحاد الأوروبي: المصالحة الخليجية تعزز الاستقرار الإقليمي

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الاتحاد الأوروبي: المصالحة الخليجية تعزز الاستقرار الإقليمي الاتحاد الأوروبي: المصالحة الخليجية تعزز الاستقرار الإقليمي

مصراوي Masrawy

11:00 ص الأربعاء 06 يناير 2021

بروكسل- (د ب أ):

رحب مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باتفاق دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" على الاستعادة الكاملة للعلاقات.

ووفقا لبيان صادر عن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، فإن التكتل يرحب "بهذه التطورات المهمة، لكونها ستعزز بشكل كبير الاستقرار الإقليمي، وستعيد وحدة مجلس التعاون الخليجي وتعاونه الكامل. ونشيد في هذا الصدد بدور الوساطة الذي لعبته الكويت طوال الوقت، وكذلك الولايات المتحدة".

وأكد الاتحاد الأوروبي على استعداده لدعم المزيد من التكامل الإقليمي داخل مجلس التعاون، وتعزيز شراكته طويلة الأمد مع دول المجلس.

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